​Касымов прокомментировал обыски в квартире покойного журналиста Геннадия Бендицкого

Обыски в квартире покойного журналиста издания Ratel.kz и изъятия у членов его семьи компьютеров проводили с санкции суда, так как с их помощью могли распространяться «заведомо ложные и порочащие сведения», сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов в кулуарах правительства.

«Здесь мы изымали все технические средства, которыми ранее пользовались при распространении этих сведений. Мы это разберемся, но санкции получены на все действия», – сказал Касымов журналистам.

Министр также прокомментировал общую ситуацию вокруг обысков в редакциях казахстанского издания Forbes и Ratel.kz

«Хотел бы сказать, что вот этим событиям предшествовали долгие судебные разбирательства в 2017 году. Вы знаете, что Медеуский районный суд на основании материалов, которые он рассматривал, и на основании приведенной по заключению суда психофизиологической экспертизе, все сведения, на которые указывает заявитель, признаны, как несоответствующие действительности и порочащие его честь и достоинство. В связи с этим начато расследование, получена санкция в суде на проведение обысков, как личных, так и по месту работы, жительства. И поэтому сейчас следственные органы проводят все эти мероприятия. По результатам которых мы вам всю информацию доложим. Пока все, что могу сказать по уголовному делу», – заключил он.

В понедельник днем в Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски. Редакции сообщили о том, что задержаны заместитель главного редактора Forbes Kazakhstan Александр Воротилов, главный редактор Ratel.kz Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель издания Анна Калашникова.

По окончанию обыска главный редактор журнала Forbes Kazakhstan Аскар Аукенов сообщил, что полиция города провела обыски в связи с расследованием по заявлению предпринимателя Зейнуллы Какимжанова, обвиняющего журналистов в распространении заведомо ложной информации.

В конце 2016 года предприниматель Зейнулла Какимжанов и его сын Ильхалид подали в суд на журнал Forbes Kazakhstan и заместителя главного редактора Александра Воротилова, а также на издателя и журналистов портала Ratel.kz. Какимжановы требовали признать несоответствующими действительности несколько публикаций изданий и взыскать с них компенсацию морального ущерба. Суд удовлетворил иск: с издателя журнала и Воротилова суд взыскал 16,9 млн. тенге, с редакторов и издателя Ratel.kz - 26,9 млн. тенге. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Какимжанов настаивал, что стал жертвой масштабной информационной кампании по очернению его семьи и бизнеса.