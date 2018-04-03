«Мы попросили максимальной прозрачности следственных мероприятий», — Абаев об обысках в Ratel и Forbes Kazakhstan

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев заверяет, что сделал все возможное, чтобы следственные мероприятия в отношении сотрудников изданий Ratel и Forbes Kazakhstan были максимально прозрачными. Об этом он заявил во вторник в кулуарах заседания правительства.

«Вы же понимаете, что мы не можем вмешиваться в следственные мероприятия. Но со своей стороны будем настоятельно рекомендовать нашим коллегам, чтобы все эти процессы были максимально прозрачными и доступными для представителей СМИ», - заявил Абаев.

Отвечая на вопрос касательно гонения журналистов, глава Миниформации отметил: «Я бы не сказал, что это приобретает какую-то тенденцию (смех в зале – прим. автора). Вы имеете право, конечно. Статистика показывает другие процессы, в том смысле, что, наверное, количество дел, которые направлены против коррупции, общее количество растет. Количество дел в отношении сотрудников правоохранительных органов и так далее».

Журналисты попросили Абаева выразить личное мнение по поводу сложившейся ситуации вокруг двух изданий и по обыскам у соучредителя сайта Ratel Геннадия Бендицкого, который скончался в 2017 году.

«Вы знаете, я уже ответил на этот вопрос. Следственные мероприятия должны все выяснить и прокомментировать, детские это были гаджеты или нет. Это вопрос компетенции следствия».

В понедельник днем в Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски. Редакции сообщили о том, что задержаны заместитель главного редактора Forbes Kazakhstan Александр Воротилов, главный редактор Ratel.kz Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель издания Анна Калашникова.

По окончанию обыска главный редактор журнала Forbes Kazakhstan Аскар Аукенов сообщил, что полиция города провела обыски в связи с расследованием по заявлению предпринимателя Зейнуллы Какимжанова, обвиняющего журналистов в распространении заведомо ложной информации.

В конце 2016 года предприниматель Зейнулла Какимжанов и его сын Ильхалид подали в суд на журнал Forbes Kazakhstan и заместителя главного редактора Александра Воротилова, а также на издателя и журналистов портала Ratel.kz. Какимжановы требовали признать несоответствующими действительности несколько публикаций изданий и взыскать с них компенсацию морального ущерба. Суд удовлетворил иск: с издателя журнала и Воротилова суд взыскал 16,9 млн. тенге, с редакторов и издателя Ratel.kz - 26,9 млн. тенге. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Какимжанов настаивал, что стал жертвой масштабной информационной кампании по очернению его семьи и бизнеса.