В Казахстане приняты новые правила регистрации доменов

Приказом министра оборонной и аэрокосмической промышленности от 13 марта утверждены новые правила регистрации, пользования и распределения доменных имен в Казахстане. Документ опубликован в официальной прессе.

Согласно правилам, для регистрации доменного имени предоставляется заявка регистратору с достоверной и полной информацией в электронном или бумажном виде. Она рассматривается в течение трех дней, проверяется достоверность и полнота информации, указанной в заявке, включая информацию о местонахождении серверного оборудования в пространстве казахстанского сегмента интернета, на котором будет использоваться доменное имя; доступность для регистрации запрашиваемого доменного имени к моменту подачи заявки; отсутствие вступившего в законную силу решения суда о запрете на использование регистрируемого доменного имени; отсутствие в содержании запрашиваемого доменного имени информации, запрещенной законами республики и другие.

Доменные имена считаются зарегистрированными с момента внесения в реестр информации о них.

Регистрант обязан информировать регистратора обо всех изменениях сведений о физическом лице или юридическом лице, указанных в соглашении, не позднее 10 рабочих дней с момента таких изменений. Не менее чем за 20 рабочих дней до истечения срока соглашения регистратор направляет соответствующие уведомление регистранту.

Согласно правилам, три доменных имени второго уровня – gov.kz (правительственные сайты), edu.kz (образовательные учреждения) и mil.kz (сайты, относящиеся к ведению Минобороны) относятся к списку зарезервированных и не могут быть использованы.