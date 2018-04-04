Из-за реконструкции газопровода в Алматы будет частично перекрыт проспект Алтынсарина

Акимат Алматы обещает обеспечить горожан «надежным и бесперебойным» газоснабжением. Для этого в южной столице начата реализация проекта по реконструкции поземного газопровода среднего давления, которую планируется завершить 16 июля, сообщает пресс-служба акимата. В ведомстве также обращают внимание жителей, что в этот период поэтапно будет частично перекрыт проспект Алтынсарина, и соответственно затруднено движение транспорта.

«По заказу Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" в Алматы начата реализация проекта "Реконструкция подземного газопровода среднего давления", проходящего по проспекту Алтынсарина. Общая протяженность реконструируемого газопровода - от улицы Жандосова составляет 2,8 км», - говорится в сообщении пресс-службы.

По заверениям ведомства, новый газопровод «позволит обеспечить алматинцев надежным и бесперебойным газоснабжением».

«Реконструкция предусмотрена проектом в подземном исполнении по улице Алтынсарина от улицы Жандосова до улицы Жубанова в северном направлении по западной стороне дорожного полотна. Ширина пространства, занимаемого производимыми работами, составляет 5 метров. Реконструкцию планируется завершить к 16 июля текущего года», - отмечают в акимате.

Здесь также обращают внимание граждан, что в период реконструкции «на некоторых участках проспекта Алтынсарина будет затруднено движение автотранспорта из-за необходимости перекрытия полосы движения в южном направлении по западной стороне». В частности, с 4 апреля по 16 мая – на участке от улицы Жандосова до Шаляпина, затем с 6 апреля по 25 мая – от Шаляпина до проспекта Абая, с 21 мая по 18 июня – от проспекта Абая до ул. Жубанова, и с 28 мая по 16 июля – от улицы Жубанова в сторону проспекта Абая.

«Для минимизации неудобств для жителей города реконструкционные работы будут проводиться сегментно, участками по 100 метров с обратной укладкой асфальта: от улицы Жадосова до проспекта Абая в северном направлении, после - от пр. Абая до ул. Жандосова - в южном. И далее, таким же образом, от пр. Абая до ул. Жубанова», - обещают в акимате.