Эксперт сомневается, что трудную жизнь молодёжи можно исправить экскурсиями по достопримечательностям Казахстана

Результаты социологических опросов показывают, что в первую тройку наиболее острых социальных проблем граждане включают вопросы здравоохранения. Однако государство продолжает выделять гранты на различные экскурсии для молодежи, которая оказалась в трудной жизненной ситуации. Президент общественного фонда «Аман-саулык» Бахтыла Туменова усомнилась в правильности таких решений, подчеркнув, что средства налогоплательщиков можно направлять на более важные нужды населения.

«Социологические опросы показывают, что второе или третье место среди граждан, прежде всего занимают вопросы здоровья. Не готовы оспаривать какие темы важнее, но мне непонятно, как можно повлиять на воспитание патриотических чувств, через реализацию такого гранта, который сейчас объявлен на конкурс «Проведение серии выездных экскурсий, для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, по историко-культурным достопримечательностям Казахстана, в целях формирования патриотических чувств?». Может, лучше заняться тем, чтобы минимизировать такие ситуации среди молодежи, которые вызваны отсутствием профессии, жилья, рабочего места, чем делать экскурсии по стране, на деньги налогоплательщиков?», - спросила Туменова во время парламентских слушаний по вопросам здравоохранения.

По ее мнению, возможно, средства, выделяемые на подобные мероприятия, «лучше выделить медицинским НПО, организациям, которые занимаются профилактикой возникновения трудных жизненных ситуаций, связанных со здоровьем».