Эксперт сомневается, что трудную жизнь молодёжи можно исправить экскурсиями по достопримечательностям Казахстана

Глава общественного фонда «Аман-саулык» полагает, что лучше направить эти деньги на здравоохранение
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Результаты социологических опросов показывают, что в первую тройку наиболее острых социальных проблем граждане включают вопросы здравоохранения. Однако государство продолжает выделять гранты на различные экскурсии для молодежи, которая оказалась в трудной жизненной ситуации. Президент общественного фонда «Аман-саулык» Бахтыла Туменова усомнилась в правильности таких решений, подчеркнув, что средства налогоплательщиков можно направлять на более важные нужды населения.
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