Проект по строительству студенческих общежитий необходимо решать посредством ГЧП - премьер

При этом Сагинтаев поручил работать по «постоянным» нормативам
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев высказал недовольство тем, что для предпринимателей, которые работают с государством посредством государственно-частного партнерства, постоянно меняются тарифы. В этой связи он поручил исправить ситуацию.
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