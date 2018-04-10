Проект по строительству студенческих общежитий необходимо решать посредством ГЧП - премьер

Во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев высказал недовольство тем, что для предпринимателей, которые работают с государством посредством государственно-частного партнерства, постоянно меняются тарифы. В этой связи он поручил исправить ситуацию.

«Строительство студенческий общежитий в рамках пяти инициатив главы государства. Данный вопрос необходимо решить посредством проектов государственно-частного партнерства. Необходимо уделить внимание данному вопросу», - заявил премьер.

Рассмотреть данный вопрос и принять соответствующие решения он поручил вице-премьеру Ерболату Досаеву.

«Бердыбек Машбекович (Сапарбаев – аким Актюбинской области - V) вчера говорил, и сегодня отметил, что все наши принятые решения должны быть постоянными по нормативам. Конечно, мы привлекаем предпринимателей, а затем меняем тарифы - это неверно. Это может принудить их к банкротству», - подчеркнул Сагинтаев.

По его информации, 52% работы в сфере ГЧП проводятся именно в социальной сфере. «Это очень большая нам помощь для сокращения бюджетных вопросов. Поэтому совместно с акиматами контролируйте этот вопрос», - поручил премьер.

5 марта Нурсултан Назарбаев поручил до конца 2022 года обеспечить строительство новых студенческих общежитий не менее чем на 75 тыс. мест.