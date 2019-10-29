Реабилитационные центры для детей с ДЦП нужно создавать через механизмы ГЧП – Токаев

В рамках рабочей поездки в Алматы глава государства посетил Центр интенсивной реабилитации и раннего вмешательства для детей с ДЦП ОО «Ассоциация родителей детей-инвалидов», где оказываются специальные социальные услуги детям и лицам старше 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Как сообщается на сайте Акорды, Токаев осмотрел реабилитационные кабинеты, провел беседу с сотрудниками. Также президента проинформировали о ходе реализации пилотного проекта, нацеленного на профилактику детской инвалидности, многоуровневую реабилитацию и всестороннюю социализацию детей с ДЦП. В свою очередь глава государства заявил о важности его масштабирования по всей республике. По мнению Токаева, такие учреждения необходимо создавать через механизмы ГЧП и спонсорские средства.

Сообщается, что президент подарил центру специализированный микроавтобус.

Кроме этого, президент посетил «Дом инвестиций», где ему рассказали о работе центра поддержки предпринимательства «Qoldaý», микрофинансовых организаций «Almaty Finance» и «Almaty», деятельность которых направлена на развитие бизнеса.