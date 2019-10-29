Реабилитационные центры для детей с ДЦП нужно создавать через механизмы ГЧП – Токаев

Президент посетил Центр интенсивной реабилитации и раннего вмешательства для детей с ДЦП
В рамках рабочей поездки в Алматы глава государства посетил Центр интенсивной реабилитации и раннего вмешательства для детей с ДЦП ОО «Ассоциация родителей детей-инвалидов», где оказываются специальные социальные услуги детям и лицам старше 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Еще по теме:
- Токаев объявил мораторий на создание новых государственных компаний
- МОН предлагает передать колледжи в доверительное управление крупным предприятиям
- Проект по строительству студенческих общежитий необходимо решать посредством ГЧП - премьер
- Инвестор по строительству железнодорожной линии в обход Алматы будет определен в ноябре – Касымбек
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые