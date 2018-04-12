Цифровой сектор Казахстана предлагает инвестиционные возможности для международных инвесторов, заявили руководители фонда «Самрук-Казына», выступая на встрече с китайскими бизнесменами накануне. Фонд провел День инвестора на площадке Шанхайской фондовой биржи.

На встрече-презентации топ-менеджеры рассказали о стратегии развития фонда, программе приватизации, а также об инвестиционном климате в Казахстане, возможностях инвестирования и конкурентных преимуществах компаний с учетом динамики их развития и условий регионального и глобального рынка, сообщает пресс-служба фонда.

«Развитие Фонда и его портфельных компаний проходит на фоне существенных положительных изменений в Республике Казахстан. Правительство активно расширяет присутствие частного сектора в экономике, сокращает долю государства и добивается больших успехов в модернизации экономики. Я призываю наших китайских коллег активнее инвестировать в проекты «Самрук-Казына» в сфере нефти и газа, транспорта и логистики, горнорудном секторе и телекоммуникациях», - отметил председатель правления АО «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов.

По данным руководства фонда, Казахстан привлек свыше $250 млрд иностранных инвестиций с момента обретения независимости. В свою очередь АО «Самрук-Казына» внедрило различные меры и стимулы, чтобы улучшить общую инвестиционную среду в стране. Китай предлагает Азиатским странам программу «Один пояс, один путь», инвестируя в широкий спектр активов, включая порты, дороги, железные дороги, аэропорты, электростанции, нефте- и газопроводы и нефтеперерабатывающие заводы.

«Казахстан является вторым по величине торговым партнером Китая в СНГ и приоритетным направлением для инвестиций. В 2017 году объем двусторонней торговли между Китаем и Казахстаном достиг 18 млрд долларов. Мы полагаем, что участие в реализации инициативы «Один пояс, Один путь» и новая экономическая политика «Нұрлы жол» позволят Казахстану создать новые возможности для инвестиций и строительства инфраструктуры, которые имеют огромный потенциал для сотрудничества двух стран», отметил в своем выступлении президент Шанхайской фондовой биржи Хуан Хунъюань.

Помимо секторов инфраструктуры и логистики, цифровой сектор Казахстана также предлагает большие возможности для международных инвесторов. Средства, полученные за счет инвестиций, Фонд планирует выделить для развития новых проектов и отраслей.

В рамках дня инвестора глава фонда «Самрук-Казына» Аxметжан Есимов провел также ряд встреч с руководством Гонконгской фондовой биржи, информирует пресс-служба.