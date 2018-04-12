Муллы недостаточно знают историю религий, считает президент

Эти знания, по мнению Назарбаева, помогли бы им «ответить и экстремистам, и террористам»
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Если бы казахстанские муллы знали историю религий, они смогли бы ответить и экстремистам, и террористам. Сейчас они её не знаю, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время презентации «100 новых учебников на казахском языке» .
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