Муллы недостаточно знают историю религий, считает президент

Если бы казахстанские муллы знали историю религий, они смогли бы ответить и экстремистам, и террористам. Сейчас они её не знаю, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время презентации «100 новых учебников на казахском языке» .

«Когда я листал книги по религии, по всем главным религиям нашим - иудейство, христианство, мусульманство и так далее. Если бы наши муллы знали все это, они смогли бы ответить всем - и экстремистам, и террористам. А так они не знают», - заявил Назарбаев.

По его мнению, для того, чтобы религиозным деятелям вести свою миссию на высоком уровне, они должны знать историю религии, и «в конце концов, понять, что создатель один, пути разные».

«Когда мы проводим съезды мировых и традиционных религий, все здесь собираются и все об этом говорят. Однако несмотря на это, смотрите какие войны идут внутри религии. Знать историю, религию, объяснить неграмотной молодежи, которая встала на другой путь - для наших религиозных служителей важно», - подчеркнул президент.