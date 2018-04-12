Назарбаев считает, что оставшиеся после этого вузы нужно подтянуть до уровня Назарбаев Университет
​Сократить количество вузов в Казахстане предложил президент
Фото с сайта astanatimes.com

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В Казахстане необходимо сократить количество вузов и довести оставшиеся до уровня Назарбаев Университета, заявил во время презентации «100 новых учебников на казахском языке» президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Надо подтянуть все университеты до уровня этого университета (Назарбаев Университет - V). Во всех университетах должен быть научный центр, где должны быть свои исследовательские лаборатории, приближенное к производству. Нужно сотрудничать с бизнесом и выходить на коммерциализацию. Во всех университетах так должно быть», - заявил Назарбаев.

По его словам, сегодня каждый день приходят в министерство образования и науки с просьбой открыть новое высшее учебное заведение. Но так быть не должно.

«У нас 131 университет, надо их сократить. Нам надо не количество, а качество. Сейчас вводится рейтинг. По этому рейтингу по IT, технические, инженерным - все наши крупные университеты остались позади. Простые частные университеты оказались впереди», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что, если университет «хочет сохраниться», в таком случае ему необходимо соответствовать времени.

«Мы должны это говорить молодежи: «Не только ради диплома (учиться - V)», Мы это проходили уже, когда лишь бы диплом получить. Сколько таких, у которых по два-три диплома, но работу найти не могут. Поэтому если студенты с 3-4 курса университета, 85% начнут тянуться к бизнесу – вот это университет. Если все найдут работу - вот это университет. Мы же казахи, мы все хотели быть юристами, экономистами, бизнесменами. Где они все сейчас? Спроса нет. Поэтому мы должны быть стараться умной нацией и прививать эти стремления молодежи», - заключил Назарбаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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