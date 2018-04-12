Назарбаев поздравил Алиева с переизбранием

Глава государства от себя лично и от имени народа Казахстана поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах президента Азербайджана, сообщает Акорда.

«Победа на прошедших выборах является доказательством высокой поддержки народом Азербайджана проводимой вами политики, направленной на дальнейшее приумножение благосостояния граждан и укрепление авторитета страны на международной арене», - говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал Алиеву успехов в этой ответственной должности на пути процветания братского Азербайджана и плодотворного осуществления всех намеченных планов.

«Также хочу отметить ваш большой вклад в упрочение отношений между Казахстаном и Азербайджаном, основанных на крепкой дружбе и доверии. Уверен, что сложившееся стратегическое сотрудничество между двумя странами будет и дальше динамично развиваться на благо светлого будущего наших народов», - также сказано в сообщении.

Алиев возглавляет Азербайджан с октября 2003 года. Тогда он набрал на выборах 79,46% голосов. В октябре 2008 года Алиев был переизбран президентом страны, получив более 88% голосов. В марте 2009 года в Азербайджане были приняты поправки, разрешающие одному и тому же человеку занимать должность президента более двух раз. В октябре 2013 года Алиев был переизбран на третий срок, набрав 84,6% голосов. Согласно предварительным результатам выборов 2018 года, за него проголосовали 86% избирателей.