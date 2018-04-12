​Горнодобывающий сектор Казахстана может выиграть от антироссийских санкций – профильная ассоциация

Антироссийские санкции могут негативно сказать на горно-металлургической промышленности Казахстана. Однако предприятия отрасли могут воспользоваться выводом капиталов из России и предложить инвесторам свои возможности, сообщает Bnews.kz со ссылкой на выступление директора ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана Николая Родостовца.

«Мы должны проинформировать мировую общественность, у нас есть, что показать. Мне говорят про экономические санкции на Россию, что мы можем пострадать, а я говорю, что во всем всегда бывает обратная сторона. Если люди умеют пользоваться какими-то критическими ситуациями, то они иногда остаются в некоторых случаях в выигрыше», - Заявил Родостовец во время брифинга в СЦК.

В качестве примера он привел падение акции российской компании «Русал», к которой Казахстан поставлял глинозём. Несмотря на это, как подчеркнул Радостовец, у нашей страны имеются альтернативные пути сбыта.

«Мне кажется, правительство России сейчас займется работой, чтобы не сократить рабочие места и производство. Но есть и другой момент, который мы видим. Цена на алюминий поднялась на 7%. Мы должны этим воспользоваться. Более того, менеджеры компании должны быть обеспокоены поиском альтернативных вариантов продаж. У нас есть Иран, Китай, другие заинтересованные азиатские страны. И нам нужна помощь в межправительственных переговорах, чтобы мы попытались найти альтернативы. Поэтому надо нам всем задуматься. Даже если эти санкции удешевят нашу валюту, мы что можем этому противопоставить? Если дешевеет рабочая сила и валюта дешевеет в стране, то это стимулирует привлечение инвестиций. Конечно, инфляция не очень хорошо, но это привлечение инвестиций, и мы должны сказать открыто, что у нас условия очень благоприятные», - заключил он.