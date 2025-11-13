Петиция против запрета на вычеты и повышения НДС не прошла модерацию

Петиция против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, и против повышения ставки НДС и снижения порога, не прошла модерацию, сообщила ее автор, налоговый консультант Екатерина Ким на своей странице в Instagram.

В ответе министерства национальной экономики указано, что Налоговый кодекс был принят парламентом и подписан президентом. В министерстве заявили, что по закону руководитель госоргана «не вправе принимать решение, пересматривающее законы, принятые парламентом».

В министерстве добавили, что норма о запрете на вычеты направлена на исключение схем дробления и обеспечение справедливого распределения налоговой нагрузки между налогоплательщиками.

Миннацэкономики привело в пример одну из строительных компаний, которая приобретала услуги по аренде офиса, техники и автотранспорта у ИП, связанных с учредителем компании. Каждый ИП оказывал услуги объемом 165 млн тенге, что было всего на 900 тыс. меньше предельного дохода для применения СНР на тот год, при этом у поставщиков не было специальной техники для выполнения этих услуг.

«Этот пример свидетельствует о применении схем с целью оптимизации налогообложения, когда вместо уплаты 20% КПН в общеустановленном режиме налог уплачивается в размере около 3% через СНР на основе упрощенной декларации», – указано в ответе министерства по петиции.

Налоговый консультант Екатерина Ким запустила петицию 17 октября этого года, и она быстро набрала необходимые предварительные 50 подписей.

Петиция касалась нормы, которая закреплена в пункте 16 статьи 286 Налогового кодекса РК – она исключает возможность бизнеса для признания расходов по сделкам с субъектами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощённой декларации. Автор петиции подчеркивала, что эта мера приведет к ограничению выбора контрагентов, росту цен и монополизации, а также сокращению налоговой базы.

В петиции также затрагивалось одновременное повышение ставки НДС и снижение порога для обязательной постановки на учёт по НДС – по мнению автора, это создаёт непосильную нагрузку для малого и среднего бизнеса, а также несет риск массовых закрытий или перехода в тень.

Автор предлагала исключить из Налогового кодекса норму, в которой прописан запрет на вычеты по сделкам с теми, кто применяет СНР, и в качестве альтернативы сохранить право на вычет расходов при условии подтверждения сделки первичными документами.

Другие требования петиции – пересмотреть вопрос повышения НДС и снижения порога для постановки на учёт, а также провести широкое обсуждение этих положений с участием бизнеса, юристов и экспертов до их практического применения.

Автор петиции не согласна с ответом министерства, а также с примером, который в нем приведен. «Почему из-за одной компании должен страдать весь МСБ Казахстана?, – задается вопросом она. – Следующий наш шаг – это обжалование, во-первых, возврата с модерации, а также – подача иска в Конституционный суд».

Налоговый консультант также направила обращение к президенту с просьбой дать поручение министерству национальной экономики и правительству пересмотреть норму Налогового кодекса, по которой вводится запрет на вычеты по сделкам с поставщиками на СНР, отложить применение новых налоговых ставок до проведения общественных слушаний с экспертами и представителями бизнеса, а также создать рабочую группу при администрации президента.

О том, как новый Налоговый кодекс повлияет на бизнес и граждан, «Власть» рассказывала в этом материале.

Отметим, что с момента запуска официальной платформы ePetition министерства рассмотрели четыре петиции, преодолевшие отметку в 50 тысяч подписей.

При этом петиция о запрете на азартные игры для чиновников была удовлетворена полностью, и спустя месяц изменения были внесены в законодательство «О противодействии коррупции». Петиция о запрете «пропаганды ЛГБТ» была удовлетворена частично, по ней было поручено провести дополнительные исследования, и в этом году мажилис во втором чтении одобрил законодательные поправки, касающиеся этого запрета. Две другие петиции – против утильсбора и за возвращение прежнего часового пояса – были отклонены.