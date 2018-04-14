США, Великобритания и Франция провели бомбардировку Сирии

Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу по времени Астаны выступил с обращением к нации, в котором заявил, что отдал приказ начать спецоперацию в Сирии, передает CNN.

По словам Трампа, в операции также участвуют Великобритания и Франция. Президент США в своем обращении вновь призвал Россию и Иран отказаться от поддержки режима Башара Асада.

По данным мировых СМИ, точечные удары по объектам в Сирии начались спустя короткое время после обращения.

По данным CNN, в операции задействованы корабли и самолеты, в том числе американские бомбардировщики В-1. Sky News сообщает, что бывшую базу около Хомса бомбили четыре британских самолета Tornado, пишет Meduza.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что удар нанесен по бывшей военной базе рядом с городом Хомс, где якобы хранятся на складе вещества для производства химического оружия.

Трамп заявил о том, что планирует санкционировать удары по Сирии несколько дней назад. Они должны стать ответом на предполагаемое применение химического оружия правительственными войсками в Сирии.