Мир за ночь. 15-16 апреля 2018 года

Подготовка к расширению антироссийских санкций США и Великобританией, призыв Франции к ограничению атак в Сирии, заявление России о развитии гонки вооружений с Америкой, ответ генсека НАТО о том, что трудный диалог с Россией будет продолжен, протесты против арестов каталонских политиков в Барселоне и присуждение режиссёру Кириллу Серебренникову престижной театральной награды.

Постпред США в ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон намерен в понедельник объявить о новых санкциях против России в связи с тем, что Москва поддерживает действующий режим в Сирии. По словам Хейли, о введении санкций объявит министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает BBC.

В интервью телеканалу CBS она подчеркнула, что в первую очередь санкции будет введены против российских компаний, так или иначе связанных с президентом Сирии Башаром Асадом и с использованием химического оружия: «Асад знал, что его поддерживает Россия, Асад знал, что Россия прикроет его в ООН, и Асад поступил безрассудно, он использовал его (химическое оружие) в еще более агрессивной манере. Мы должны понимать, что мы не можем допустить даже небольшое использование химического оружия».

Она также опровергла сообщения о том, что президент Дональд Трамп якобы планирует вывести американские войка из Сирии в течение шести месяцев. По словам Хейли, этого не случится до тех пор, пока власти США не достигнут своих целей.

Власти Великобритании тоже рассматривают возможность введения дополнительных финансовых мер против российских олигархов, пишет Republic со ссылкой на The Times и источник издания в офисе премьер-министра страны Терезы Мэй.

Сама Мэй заявила, что в правительстве обсуждаются различные варианты действий, которые могут быть предприняты. Подробностей она не привела. В публикации газеты упоминаются Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, 6 апреля попавшие под расширенные санкции США, а также Роман Абрамович.

Отношения России и Великобритании резко обострились после того, как в начале марта в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок» отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон возложил ответственность за покушение на Скрипалей на Москву, российская сторона обвинения считает бездоказательными и отрицает.

Франция убедила президента США Дональда Трампа нанести ракетные удары в Сирии только по химическим объектам, рассказал в эфире BFMTV французский президент Эмманюэль Макрон, пишет Коммерсант. Он отметил, что Франция также настояла на том, чтобы США остались в Сирии. «Десять дней назад президент Трамп говорил, что США намерены освободиться от обязательств в Сирии, мы его переубедили там остаться», — сказал Макрон.

Франция вместе с США и Великобританией принимала участие в субботних ракетных ударах по Сирии. По предварительным данным, в результате ударов три человека пострадали, погибших нет. Россия после этого созвала экстренное заседание СБ ООН, предложив проект резолюции, в котором осуждалась атака, но документ отклонили.

Россия найдет ответ на любую попытку силового давления со стороны США, поскольку в 2018 году «военно-технологический расклад» поменялся в пользу России. С таким заявлением директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков выступил на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. «Рано или поздно, но нашим американским коллегам придется с нами договариваться. Причем им, наверное, полезнее было бы это сделать рано, а не поздно, так как военно-технологический вес США в глобальном раскладе сил неизменно падает»,— цитирует российского дипломата Коммерсант.

Ермаков также признал, что новые международные договоренности в области контроля над вооружениями в обозримом будущем вряд ли возможны, а договор о всеобъемлющем запрещении испытания ядерного оружия не имеет шансов на вступление в силу. О продлении договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), по его словам, сейчас говорить тоже нельзя, поскольку «американцы внутри действующего договора ведут себя непотребно». Гонка вооружений стала «опасной реальностью» из-за того, что Запад не может «признать объективные реалии уже народившегося полицентричного миропорядка».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью турецкому агентству Anadolu заявил, что вести диалог с Россией сложно, но необходимо, пишет Коммерсант. «Россия никуда не денется, Россия останется, она наш сосед»,— сказал он. По словам генсека альянса, диалог отчасти связан с регулированием существующих отношений, отчасти преследует целью их улучшение.

Столтенберг сообщил, что НАТО пока не планирует дальнейших шагов в связи с инцидентом в Солсбери, но будет «следить за ситуацией». Сокращение численности постпредства России при НАТО он назвал пропорциональным ответом.

В марте на фоне скандала из-за «дела Скрипаля» из Бельгии были высланы семь сотрудников российского постпредства в НАТО. Это было сделано в знак солидарности с Лондоном, который считает Москву причастной к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

В Барселоне больше 315 тыс. человек вышли на акцию протеста против арестов каталонских политиков и сторонников независимости, пишет Коммерсант. Сейчас в мадридских тюрьмах по обвинению в сепаратизме находятся девять политиков. Также испанский суд выдал международные ордера на арест еще шести лидеров Каталонии, которые в находятся за пределами страны. Среди них — бывший глава региона Карлес Пучдемон. Напомним, после референдума и обвинений со стороны Мадрида он уехал в Бельгию. В конце марта Пучдемон посещал Финляндию, чтобы прочитать лекцию в университете. Когда он возвращался обратно в Бельгию через Германию, его задержали. Позже суд в Германии отпустил его под подписку о невыезде.

Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» в номинации «Лучший режиссер в опере» за спектакль «Чаадский», поставленный в «Геликон-опере», сообщают Ведомости. Награду за режиссера, находящегося сейчас под домашним арестом, получал продюсер спектакля Павел Каплевич. Серебренников был представлен в двух номинациях. Кроме оперной, он претендовал на награду за спектакль «Ахматова. Поэма без героя», поставленный в «Гоголь-центре».

«Чаадский» - опера современного композитора Александра Маноцкова. Постановка совмещает текст комедии Грибоедова «Горе от ума» и высказывания пессимиста Петра Чаадаева. Главная находка «Чаадского» – артисты поют не с планшета, а со столешниц, которые всю дорогу, меся ногами землю, таскают на руках крепкие такелажники, в программке неловко названные «атлантами». С одной стороны, они символизируют вечное рабство русского народа. С другой стороны – русский народ непрост и чумазые грузчики смахивают на подручных палача, таскающих персонажей оперы в пыточную, на которую похож дом современного Фамусова в оформлении Алексея Трегубова.