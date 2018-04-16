Нелегальный статус казахов-оралманов ​пытались получить 49 граждан Афганистана - Божко

В понедельник во время правительственного часа мажилис обсуждал вопросы миграционного контроля в Казахстане. Депутаты выразили обеспокоенность проникновением террористов под видом мигрантов. Как заявил вице-спикер палаты Владимир Божко, только в прошлом году статус казахов-оралманов незаконно пытались получить 49 граждан Афганстана. Сегодня они до сих пор находятся в розыске.

«Говоря о внешних вызовах, необходимо назвать нерегулярную эмиграцию из проблемных стран, которая чревата дестабилизацией ситуации в странах прибытия мигрантов, ростом террористических и уголовных угроз, резкому обострению социально-экономических вопросов, давлению на привычный образ жизни коренного населения. Особую опасность вызывает возможность проникновения в страну террористов в потоке мигрантов», - заявил Божко.

По его словам, озабоченность вызывает риск увеличения притока низкоквалифицированных трудовых мигрантов и оттока квалифицированных кадров и талантливой молодежи. В частности, к внутренним рискам в Казахстане относятся избыток рабочей силы с низкой квалификацией в отдельных регионах и отраслях промышленности, перенаселенность отдельных регионов, обезлюдивание приграничных территорий и сокращение трудоспособного населения в северных областях.

Вице-спикер напомнил, что только в 2017 году Казахстан посетили 5,595 млн. человек, расширился приток иностранных бизнесменов и туристов, для инвесторов упрощена процедура привлечения рабочей силы. Вместе с тем международная обстановка и рост миграционных потоков, внутренней миграции накладывают дополнительную ответственность на силовые структуры и министерство иностранных дел, подчеркнул Божко.

«Необходимо на дальних подступах и на территории Казахстана выявлять преступную деятельность отдельных фирм и лиц по организации нелегальной миграции и самих нарушителей миграционного режима. А цифры здесь настораживают: 49 граждан Афганистана пытались получить статус казахов-оралманов, не являясь таковыми. Многие из них сейчас находятся в розыске. Граждане Республики Бангладеш и Афганистана пытаются использовать территорию нашей страны для проникновения в Европу и оседания там на ПМЖ. Две транснациональные преступные группы через 85 зарегистрированных Казахстанских компаний организовали канал массового нелегального въезда из КНР в Казахстан», - перечислил вице-спикер.

Кроме того, имеются существенные прорехи в законодательстве по регламентации порядка принудительного выдворения нарушителей, что «ставит сотрудников миграционной полиции в сложное положение и позволяет нарушителю-иностранцу месяцами проживать на нашей территории несмотря на допущенные нарушения законов».

«Представляется также важным, соблюдая наши международные обязательства по миграционным вопросам, в рамках прорабатываемого глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграцией по линии МОМ (Международной организации миграции) не допустить посягательств на наше право управлять своей границей и впускать в страну тех, кто нам нужен. И чтобы нам не пришлось топтаться по тем же граблям, по которым сейчас ходят Европейские страны», - отметил он.