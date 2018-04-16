Посольство Узбекистана будет передислоцировано из Алматы в Астану

Посольство Узбекистана планируется перенести из Алматы в Астану, соответствующее разрешение министерство иностранных дел Казахстана уже выдало, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе заместитель министра внешнеполитического ведомства нашей страны Мухтар Тлеуберды. Он также заверил, что сейчас ведется работа о расширении дипломатического присутствия Узбекистана в других городах Казахстана.

«Вопрос об открытии дополнительных консульских пунктов или размещения посольства - это суверенное право государства, которое здесь представлено этими дипломатическими учреждениями. Новым руководством Узбекистана принято решение о передислокации посольства из Алматы в Астану, а в Алматы будет действовать генеральное консульство», - сообщил Тлеуберды.

По его словам, со своей стороны в министерстве иностранных дел Казахстана дали разрешение на аккредитацию нового посольства и посла.

«Естественно, по рекомендации министерства внутренних дел мы ведем переговоры с МИДом Узбекистана о возможном расширении дипломатического присутствия в других городах», - подчеркнул вице-министр.