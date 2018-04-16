460 ТРЦ проверено в Казахстане, выявлено свыше 6 тысяч нарушений – Ильин

В Казахстане продолжаются проверки торгово-развлекательных центров и мест массового скопления людей. На данный момент проверено 460 объектов из 1151, на которых выявлено 6081 нарушение. Общая сумма штрафов составила 7 млн 627 тысяч тенге, сообщил в понедельник в ходе брифинга заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин. При этом, по его словам, без нарушений сегодня работают всего шесть объектов.

«По состоянию на 13 апреля текущего года назначено 692 проверки, из них завершено 460 проверок. На объектах выявлены более шести тысяч нарушений (6081 - V) на общую сумму штрафов 7 627 000 тенге»,- сообщил Ильин.

Он напомнил, что общее количество объектов массового скопления людей по республике составляет 1151. При этом «данный список будет дополняться».

«К сожалению, мы наблюдаем, что не все достаточно правильно отнеслись к тем трагическим событиям, которые произошли на территории Российской Федерации, не совсем понимают меру ответственности. Поэтому к таким учреждениям будут приниматься меры», - заверил замминистра.

Кроме того, он также сообщил, что по объектам, в которых проводились контрольные проверки, материалы направлены в суд.

«В Астане - это ТРЦ «Keruen city». В Дальнейшем решение будет приниматься судом о приостановке или наложении более высоких штрафов», - проинформировал Ильин.

В Алматы в этот список вошли ТРЦ «Март» и ТЦ «Спутник». В Акмолинской области в городе Кокшетау - ТЦ «Бурабай», ТЦ «Алатау», в городе Коктобе - ТОО «Западно-казахстанская ярмарка» и ТД «Акку». В Алматинской области ТРЦ «Молл-Апорт», в Западно-Казахстанской области - ТРЦ «Уральский city center» , в городе Караганде - ТРЦ «CityMall» и магазин «Строймартгиперт», в Костанайской области - ТД ЦУМ, в Павлодарской - ТД «Жибек Жолы» и ТД «Сарыарка», в Северо-Казахстанской области - ТД «Корона», в Южно-Казахстанской - ТЦ «Куаныш»".

«Эти объекты на сегодняшний день представляют наибольшую угрозу по мере выполнения правил пожарной безопасности. На них материалы направлены в административные суды», - уточнил замминистра.

В целом, по данным Ильина, без нарушений на сегодняшний день работают только шесть объектов в Казахстане.

«Это два рынка в городе Шахтинск и развлекательный центр «Кислород», в городе Жезказган - ТД «Искорка», в Алакольском районе Алматинской области - ТД «Делюкс», в Костанайской области - ТЦ «Изуми», - перечислил он.