Китайские чиновники уверены, что санкции не повлияют на отношения их страны с Россией

Санкции США не способны нанести удар по российско-китайским отношениям. Напротив, Китай готов прилагать совместные усилия для увеличения объёмов торговли, заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн, сообщают Ведомости .

«Китай и Россия поддерживают друг с другом стабильные, хорошо сформировавшиеся отношения, и внешние факторы не способны на них [негативно] повлиять», – цитирует издание слова Фэн по ТАСС. Он отметил, что в последние годы двусторонние связи стран динамично развиваются, а масштабы китайско-российской торговли быстро увеличиваются.

Фэн подчеркнул, что Китай выступает решительно против того, чтобы та или иная страна, руководствуясь исключительно собственными интересами, прибегала к односторонним мерам в отношении других государств. Китай готов прилагать совместные усилия с Россией для увеличения торговых сделок, отметил представитель китайской стороны.

По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем за первый квартал 2018 года вырос на 28,2% до $23 млрд. Китайский экспорт увеличился на 23,7% до $10,3 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос на 32% до $12,7 млрд, подчеркивают Ведомости.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что попавший под санкции США российский производитель алюминия UC Rusal провел переговоры с китайскими компаниями и трейдерами, попросив о возможности закупать в Китае глинозем и поставлять на китайский рынок алюминий. По словам собеседников агентства, каких-либо договоренностей стороны не достигли.

Издание напоминает, что новые санкции Минфина США против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний запрещают американцам коммерческие отношения с данными лицами и структурами, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичные санкции за существенные транзакции в пользу компаний из черного списка. Для подсанкционных компаний перекрывается доступ к финансовой системе США и транзакциям в долларах.