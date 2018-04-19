Процедура восстановления платежеспособности заёмщиков может сорвать программу 7-20-25 – депутат

В Казахстане хотят ввести запрет на реализацию единственного жилья, если оно не является обеспечением для исполнения обязательств заёмщика, а его размер не превышает 18 квадратных метров на одного проживающего. Такая норма содержится в новом законопроекте по восстановлению платежеспособности граждан, который в четверг обсудили в мажилисе. Как заявил депутат Аманжан Жамалов, решение по единственному жилью может сорвать реализацию государственной программы «Нурлы Жер» и новой президентской инициативы «7-20-25».

«Решение по единственному жилью приведет к следующим негативным для страны последствиям: банки второго уровня прекратят выдачу ипотечных займов, в том числе субъектам малого и среднего бизнеса под залог жилья независимо, является оно единственным или нет. Это приведет к остановке кредитования МСБ. Будут сорваны действующие программы «Нурлы-Жер», ипотечные программы БВУ и Жилстройсбербанка, а также озвученная президентом программа «7-20-25» в связи с рисками невозврата кредитов», - заявил Жамалов.

Сегодня, подчеркнул он, рынок ипотеки показывает уверенный рост – порядка 80% по итогам 2017 года. Таким образом, доступ для значительной части граждан – потенциальных участников программы – к улучшению своих жилищных условий «будет закрыт».

Депутат продолжил приводить статистику: по состоянию на 1 января 2018 года портфель ипотечных займов составил 1,1 трлн тенге. В дальнейшем он «будет расти благодаря новым стимулам, предлагаемым правительством и бизнесом», а вокруг нового строительства будут создаваться рабочие места. Однако, считает он, норма законопроекта по единственному жилью окажет сдерживающий эффект.

«Строительный сектор Казахстана может оказаться в кризисе. Фактически отсутствие возможности реализации построенных объектов остановит новое строительство. Строительные компании будут вынуждены сокращать рабочие места», - подчеркнул парламентарий. Он отметил, что сейчас в строительном секторе работает порядка 170 тыс. человек, доля строительного сектора в ВВП страны составляет 5,6% или 1,95 трлн тенге.

Жамалов также высказал опасения, что на практике реализация законопроекта может превратиться в механизм ухода от уплаты долгов.

«Банки второго уровня, принимая решение о предоставлении кредита, рассчитывают свои риски с учетом того, что если кредит перестанет обсуживаться, то кредитор получит возврат выданного займа через реализацию залогового имущества. А если залог невозможно реализовать, то и выдача кредитов жилья объективно прекратиться. Цена ошибочных решений будет очень высока. С моей точки зрения, именно на первом этапе нужно поставить достаточно четкие, может даже жесткие условия для возможности участия должников в процедуре с тем, чтобы ею могли воспользоваться именно те граждане, у которых действительно возникли форс-мажорные обстоятельства», - уверен депутат.

Он также подчеркнул, что механизм освобождения от долгов «должен быть крайней мерой», когда нет других вариантов рассчитаться с долгами. И этого можно достичь, установив ограничения для должника: как в ходе процедур, так и после списания долгов.

«Законопроекты уже предусматривают некоторые запреты, но следует подумать над расширением их перечня. Такие меры не позволят создать ажиотаж среди желающих списать долги при принятии закона. Человек будет вынужден делать выбор: либо он сам находит выход из трудного положения, либо встает под защиту закона и соглашается на любые ограничения. Вводимый правовой институт новый для нашей страны, затрагивает интересы почти каждого, и работа по его внедрению предстоит большая», - заключил Жамалов.