В Уральске крупнейший ТРЦ закроют из-за нарушений пожарной безопасности

В Казахстане продолжаются проверки на предмет пожароопасности торгово-развлекательных центров и мест массового скопления людей. В Жамбылской области проверки торговых объектов выявили 285 нарушений требований пожарной безопасности, на объектах частного предпринимательства – 53. В Уральске суд привлек ТРЦ к административной ответственности с приостановлением деятельности на месяц, сообщает Sputnik .

Административный суд Западно-Казахстанской области 19 апреля рассмотрел дело в отношении компании ПСП «Серик», которой принадлежит ТРЦ «Сити центр» в Уральске.

По данным агентства, 27 декабря 2017 года в ТРЦ прошла проверка, в ходе которой было выявлено 97 нарушений, за чем последовало привлечение к административной ответственности по статье «Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности». На момент повторной проверки остались не устранёнными 36 пунктов, в связи с чем было возбуждено административное дело по статье «Неисполнение предписаний государственных органов».

«Данное ТОО было привлечено к административной ответственности в виде адмштрафа в размере 200 МРП (более 480 тысяч тенге) как субъект среднего предпринимательства с приостановлением деятельности торгово-развлекательного центра сроком на один месяц. Мера была предпринята для того, чтобы субъект устранил все нарушения, которые угрожают жизни и здоровью людей», - заявила судья административного суда Ботагоз Нурмагамбетова.

В Жамбылской области департамент по чрезвычайным ситуациям проверил ряд объектов, сообщает Казинформ со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям региона. «Совместно с региональной Палатой предпринимателей и Антикоррупционной службой на территории области взято на учет 36 объектов торговли высокой степени риска и 102 объекта частного предпринимательства, подлежащих внеплановой проверке», - рассказал заместитель начальника ДЧС Жамбылской области полковник гражданской защиты Талгат Сабиров.

Проверки торговых объектов выявили 285 нарушений требований пожарной безопасности, на объектах частного предпринимательства - 53. К административной ответственности привлечены 19 юридических лиц, они заплатят в качестве штрафов 462 тыс тенге, еще четыре предпринимателя - 192 тыс тенге. Руководителям объектов предписано устранить выявленные нарушения за два месяца.

Ранее заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин заявлял, что в Казахстане проверено 460 объектов из 1151, на которых выявлено 6081 нарушение. Общая сумма штрафов составила 7,63 млн тенге. Он также сообщил, что по объектам, в которых проводились контрольные проверки, материалы направлены в суд.

«В Астане - это ТРЦ «Keruen city». В дальнейшем решение будет приниматься судом о приостановке или наложении более высоких штрафов», - проинформировал Ильин. В Алматы в этот список вошли ТРЦ «Март» и ТЦ «Спутник». В Акмолинской области в городе Кокшетау - ТЦ «Бурабай», ТЦ «Алатау», в городе Коктобе - ТОО «Западно-казахстанская ярмарка» и ТД «Акку». В Алматинской области - ТРЦ «Молл-Апорт», в Западно-Казахстанской области - ТРЦ «Уральский city center», в городе Караганде - ТРЦ «CityMall» и магазин «Строймартгиперт», в Костанайской области - ТД ЦУМ, в Павлодарской - ТД «Жибек Жолы» и ТД «Сарыарка», в Северо-Казахстанской области - ТД «Корона», в Южно-Казахстанской - ТЦ «Куаныш».

«Эти объекты на сегодняшний день представляют наибольшую угрозу по мере выполнения правил пожарной безопасности. На них материалы направлены в административные суды», - уточнил замминистра. В целом, по данным Ильина, без нарушений на сегодняшний день работают только шесть объектов в Казахстане: два рынка в городе Шахтинск и развлекательный центр «Кислород», в городе Жезказган - ТД «Искорка», в Алакольском районе Алматинской области - ТД «Делюкс», в Костанайской области - ТЦ «Изуми».