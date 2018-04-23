ЕНПФ начал передачу части активов под управление иностранным компаниям

«Это пенсионные активы в виде денег. Порядок определяется в рамках указанного мандата, определяется эталонный портфель, на 1 апреля этого года в него входили порядка 250 выпусков ценных бумаг эмитентов 29 развивающихся стран с рейтингом не ниже BB-. Ориентиром по доходности, которая ожидается, по переданному инструменту является портфель, в составе которого находятся указанные ценные бумаги. Данная компания является крупной международной организацией, в управлении которой на сегодня находится средств более чем на $450 млрд», - пояснила заместитель председателя ЕНПФ Сауле Егеубаева.

Руководство ЕНПФ пояснило, что деньги передаются на основании утвержденных процедур, которые предъявляют высокие требований к управляющим компаниям. Вместе с тем, в прошлом году обсуждался вопрос передачи части портфеля в управление казахстанским компаниям: «Весь год вопрос активно обсуждался, на сегодняшний день окончательного решения по этому вопросу не принято. Возможно, как говорил премьер-министр, до конца года вопрос будет решен. (...) Более того, тогда речь шла о том, что будут передавать не только деньги, но и портфель ценных бумаг. Но иностранные компании, естественно, неохотно берут портфель ценных бумаг, поскольку он состоит из казахстанских эмитентов, поэтому передаются деньги», - заявила председатель правления ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева.

Конкурс на выбор управляющей компании начался 28 ноября 2017 года, а прием заявок продолжался до 29 декабря. Главной целью передачи руководство ЕНПФ обозначало получение положительной доходности, превышающей индекс The ICE Bank of America Merrill Lynch Q980 Custom Index. Ключевым требованием к внешнему управляющему, помимо опыта работы, являлись объем активов под управлением (не менее $25 млрд) и по профильному мандату (не менее $1 млрд). Объем инвестмандата, согласно конкурсной информации, составляет $250-300 млн.