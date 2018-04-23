​Google разрабатывает альтернативу SMS сообщениям

Корпорация Google ведет разработку новой системы обмена сообщениями Chat, которая может заменить обычные SMS сообщения и выиграть конкуренцию у сервисов iMessage (Apple) и WhatsApp (Facebook). В основе Chat лежит стандарт Rich Communication Services (RCS), который в настоящее время поддерживают только 55 операторов в мире, сообщает Коммерсант.

Chat будет встроен в операционную систему Android-устройств и позволит пользователям обойтись без установки специальных приложений и создания учетных записей. В отличие от SMS, продукт Google будет взимать плату не за само SMS согласно тарифному плану, а за объем данных, потребляемый при отправке сообщений.

Пользователи iOS-устройств также смогут получать сообщения, приходящие в обычном SMS формате. Одним из минусов сервиса станет отсутствие сквозного шифрования. Это означает, что все сообщения пользователей будут храниться на серверах телефонного оператора в читаемом формате.