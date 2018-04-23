​Google разрабатывает альтернативу SMS сообщениям

Компания намерена взымать плату не за само сообщение, а за потребляемый объём данных при его отправке
Корпорация Google ведет разработку новой системы обмена сообщениями Chat, которая может заменить обычные SMS сообщения и выиграть конкуренцию у сервисов iMessage (Apple) и WhatsApp (Facebook). В основе Chat лежит стандарт Rich Communication Services (RCS), который в настоящее время поддерживают только 55 операторов в мире, сообщает Коммерсант.
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