Компания намерена взымать плату не за само сообщение, а за потребляемый объём данных при его отправке
​Google разрабатывает альтернативу SMS сообщениям
Фото с сайта gadgets.ndtv.com

Корпорация Google ведет разработку новой системы обмена сообщениями Chat, которая может заменить обычные SMS сообщения и выиграть конкуренцию у сервисов iMessage (Apple) и WhatsApp (Facebook). В основе Chat лежит стандарт Rich Communication Services (RCS), который в настоящее время поддерживают только 55 операторов в мире, сообщает Коммерсант.

Chat будет встроен в операционную систему Android-устройств и позволит пользователям обойтись без установки специальных приложений и создания учетных записей. В отличие от SMS, продукт Google будет взимать плату не за само SMS согласно тарифному плану, а за объем данных, потребляемый при отправке сообщений.

Пользователи iOS-устройств также смогут получать сообщения, приходящие в обычном SMS формате. Одним из минусов сервиса станет отсутствие сквозного шифрования. Это означает, что все сообщения пользователей будут храниться на серверах телефонного оператора в читаемом формате.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Арест наложен на деньги и имущество «АлмаТел Казахстан»
Новости
Регулятор назвал банки, допустившие наибольшее количество нарушений с начала года
Новости
В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Новости
Экс-руководитель ЕНПФ Ерденаев приговорен к 12 годам лишения свободы
Новости
​Казахстан и Таджикистан обменяются земельными участками для строительства дипломатических представительств
Новости
В Алматинской области из-за сдвига горной массы закрыта дорога