В Петропавловске пик паводка ожидается в конце апреля и начале мая

Заместитель руководителя департамента по ЧС Северо-Казахстанской области Ерик Сарыбаев рассказал о паводковой ситуации в области. Из-за повышения уровня воды в реке Есиль произошел перелив через автодорогу республиканского значения «Челябинск-Новосибирск» вблизи поселка Заречный города Петропавловска. Пик паводка на реке Есиль в Петропавловске ожидают 29 апреля - 2 мая, сообщает Казинформ .

По данным ДЧС, ширина перелива через автодорогу составляет порядка 30 метров, глубина - 20 сантиметров. Также директор филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимова отметила, что на гидрологическом посту в Петропавловске уровень воды составляет 978 сантиметров - превышена опасная отметка в 960 сантиметров. Подъем с начала половодья составил чуть более 700 сантиметров.

«Ожидается прохождение пика паводка 29 апреля - 2 мая. Уровень воды достигнет 1060 сантиметров. При таком повышении вода выйдет в пойму. Произойдет подтопление дач у города, перелив воды через дорогу на поселок Заречный и ведущую к селу Прибрежное», - заявила Мергалимова.

На притоках реки Есиль, Сергеевском водохранилище и у села Покровка Есильского района наблюдается спад уровня воды. Подъем сохраняется у села Новоникольское Кызылжарского района и в Петропавловске. На трансграничном посту у села Долматово Кызылжарского района большую воду ожидают 4-5 мая.

«Обычно в нашем регионе отмечаются две волны паводка: весенний сток за счет талых вод и с территории Акмолинской области. В этом году все проходит одной волной. Этому способствовала штормовая погода. 16 апреля ветер достигал 20 метров в секунду. Воду из Акмолинской области он максимально прогнал», - добавила Мергалимова.