​Продкорпорация приостановила закуп пшеницы из-за ограничений Банка Астаны

Информационно-учетный центр, являясь единым оператором в сфере учета госимущества, остановил операции по интервенционному закупу пшеницы Продовольственной корпорацией и другим направлениям из-за ограничений, введенных Банком Астаны до 2 мая. Также банк не выполняет обязательства по выплате 197 млн тенге аграриям. ИУЦ подал в суд исковое заявление с требованием к банку исполнить платежные поручения, сообщает пресс-служба центра.

С 20 по 26 апреля 2018 года Информационно-учетный центр сформировал для Банка Астаны 677 платежей на сумму 497,8 млн тенге, из них выполнены 327 платежей на сумму 23,5 млн тенге, что составляет 48% от количества платежей и 4,7% от суммы платежей. 350 платежей на сумму 474,3 млн тенге находятся в Банке Астаны в статусе «документ на обработке в банке», говорится в распространенном сообщении.

«Банк Астаны не исполняет обязательства по выплате 197 млн тенге аграриям, сдавшим зерно Продкорпорации и по возвратам гарантийных взносов участникам электронных торгов. АО "Информационно-учетный центр" направило официальное обращение руководству Банка Астаны для первоочередного, оперативного решения данного вопроса. Мы понимаем, насколько важны для аграриев эти средства в свете предстоящей посевной кампании», - заявили в ИУЦ.

«Отмечаем, что процесс интервенционного закупа пшеницы является электронным и основан на технологии информационного взаимодействия системы электронных зерновых расписок с банковской платежной системой. Восстановление интервенционного закупа пшеницы в электронном виде будет возможным только после установления аналогичного информационного взаимодействия с другим банком, отвечающим высоким требованиям информационной технологичности, безопасности и финансовой надежности. Такая работа потребует не менее месяца сложной работы наших работников и сотрудников ИТ-подразделения нового банка-партнера», – говорится в заявлении центра.

В организации также отметили, что «заложником ситуации» вместе с ИУЦ стали и другие крупные юридические лица государственного, квазигосударственного и частного секторов.

Информационно-учетный центр подал в суд иск о принуждении Банка Астаны исполнить обязательства перед центром. Также ведомство обратилось в Нацбанк с просьбой решить проблему финансирования.

18 апреля выступая на совещании в Акорде по итогам работы Нацбанка, Нурсултан Назарбаев сообщил, что сразу три банка - Эксимбанк, Банк Астаны и Qazaq Banki - имеют «ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам средствами своими». Позднее Национальный банк заявил, что ведет переговоры с акционерами указанных банков. Сегодня стало известно, что регулятор временно приостановил действие лицензии на привлечение новых депозитов и открытие банковских счетов физических лиц Qazaq Banki