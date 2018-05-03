​Тенге ослаб до 331 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $71 млн., показав снижение на $30 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

В среду глава Нацбанка Данияр Акишев заявил, что на состоянии тенге сказывается влияние внешних и внутренних факторов. Происходящие сейчас изменения связаны с ослаблением российского рубля, которое продолжается несколько дней подряд. При этом общая ситуация для тенге складывается благоприятно - цены на нефть доходят до $75 за баррель, а сальдо платёжного баланса уже второй квартал подряд достигает почти нулевого значения. Из этого он считает возможным сделать вывод, что обменный курс сбалансирован и не испытывает какого-либо давления, а значит, причин для беспокойства о его состоянии нет.

На 11:15 по времени Астаны июльские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $73,2 за баррель. Как пишет Reuters, в конце прошлой недели котировки начали снижаться под давлением сильного доллара, но сохранили крепкие позиции, набранные после заявления США о возможном введении новых санкций против Ирана.

Индекс доллара в конце прошлой недели оставался вблизи максимума 3,5 месяцев к корзине основных валют при поддержке роста доходности госбондов США. Неуклонный рост нефтедобычи в США, объём которой на прошлой неделе достиг 10,59 млн баррелей в сутки, также оказывает давление на рынок, считают эксперты отрасли.