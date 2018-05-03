Размещение акций может помочь компании войти в тройку крупнейших технологичных гигантов Китая
​Xiaomi планирует провести крупнейшее с 2014 года IPO в мире
Фото с ibtimes.co.uk

Китайский производитель смартфонов Xiaomi решил привлечь $10 млрд в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) на фондовой бирже Гонконга. Листинг Xiaomi, как отмечает агентство Bloomberg, может стать крупнейшим в мире с 2014 года, когда прошло IPO Alibaba, разместившей акции на $25 млрд, сообщают Ведомости.

По итогам IPO рыночная капитализация Xiaomi, по мнению источников Bloomberg, может достичь $100 млрд. В этом случае производитель смартфонов войдет в тройку крупнейших высокотехнологичных гигантов Китая вместе с Tencent и Alibaba.

Агентство отмечает, что Xiaomi подала заявку на проведение IPO после того, как биржа упростила с 30 апреля процедуру проведения публичных размещений акций, стремясь привлечь больше крупных инновационных компаний со всего мира.

Компания Xiaomi была основана в 2010 году и сегодня является четвертым по величине производителем смартфонов в мире, наряду с Samsung, Apple и Huawei. Согласно отчетности Xiaomi, ее чистый убыток за 2017 году составил 43,9 млрд юаней ($6,9 млрд), а выручка увеличилась на 67,5% до 114,5 млрд юаней (почти $18 млрд).

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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