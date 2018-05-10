​Один ребенок остается в реанимации после инцидента с батутом в Астане

Пятеро пострадавших от перевернувшегося батута детей всё ещё находятся в детской больнице №2 города Астаны. Один ребёнок остается в реанимации, трое были переведены из неё за время праздников, сообщил во время пресс-конференции главный врач больницы Биржан Досмаилов.

«В настоящее время в больнице находится пятеро детей. Один ребенок находится в реанимации, четверо детей - в профильных отделения, до сегодняшних суток в реанимации было трое детей на праздниках. Сегодня после обхода было принято решение о переводе по стабилизации состояния двоих детей в профильные отделения. Трое детей были в тяжелом состоянии. Двое детей - в травматологии, двое детей находятся в отделении нейрохирургии. Один ребенок в реанимации – это девочка», - заявил он.

Досмаилов заверил, что все, что можно было сделать для детей, «максимально выполнено». Он также отметил, что в процессе оказания помощи детям врачи консультировались и продолжают поддерживать связь со специалистами как республиканских, так и зарубежных медицинских центров.

«Дети будут находиться под наблюдением до момента выписки. У одного ребенка есть необходимость в проведении операции в плановом порядке. Двоих уже прооперировали, в плане еще одному провести операцию», - также заметил главврач.

4 мая на территории торгового дома «Жаннур» в Астане из-за сильного ветра перевернулся батут площадью 200-250 квадратных метров. В результате этого пострадали пять детей в возрасте от 4 до 8 лет. По данным КЧС, у двух детей были зафиксированы политравмы, еще у двоих - закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. У одного ребенка - ушиб и растяжение.

5 мая уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева заявила, что намерена инициировать проверки детских аттракционов по всей стране.