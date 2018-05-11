Vласть проведёт public talk об отношениях безумия и искусства

17 мая Vласть приглашает своих читателей и подписчиков на публичную дискуссию, посвященную отношениям безумия и искусства.

В конце апреля интернет-журнал Vласть и Центр универсальных искусств ORTA начали месяц, посвящённый советскому художнику-авангардисту Сергею Калмыкову. Перед смертью художнику был поставлен диагноз параноидальная шизофрения. Через подготовку Светопреставления «Сергей Калмыков» ORTA пытается исследовать то, как ментальные болезни соотносятся с занятиями искусством. Участники дискуссии будут обсуждать то, как разные дисциплины – психиатрия, история, искусствоведение и театральное искусство – воспринимают результаты такого взаимодействия.

Мероприятие пройдёт 17 мая в 19:30, в пространстве Aurora Space (ул. Байсеитовой ниже ул. Жамбыла).

В числе спикеров выступят искусствоведы, историк и психиатр. Модерировать дискуссию будет театральный режиссёр и художественный руководитель ORTA Рустем Бегенов.

Участники дискуссии:

Валерия Ибраева, искусствовед

Баян Барманкулова, искусствовед

Михаил Акулов, историк

Бахытжан Аширбеков, врач-психиатр Республиканского центра психиатрии, психотерапии и наркологии

Вход свободный.