Президент сменил председателя комитета по правовой статистике Генпрокуратуры

Багдат Мусин освобождён от должности председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры. Вместо него назначен Кайрат Жакипбаев. Соответствующие распоряжения в пятницу подписал глава государства, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением Главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобожден от должности председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан», - говорится в тексте документа.

Вместе с тем, на эту должность назначен Кайрат Жакипбаев.

Кайрат Жакипбаев родился 15 февраля 1964, по образованию юрист. Является заслуженным работником органов внутренних дел, почетным работником органов прокуратуры. Работал в должностях следователя, прокурора, возглавлял управление по расследованию особо опасных преступлений Генеральной прокуратуры РК и военно-следственный департамент МВД. Был заместителем председателя комитета финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов РК, советником председателя мажилиса парламента. Последняя должность - управляющий директор по правовому сопровождению и рискам АО KEGOK.

35-летний Багдат Мусин начал карьеру в 2004 году с должности главного инженера-программиста, был начальником отдела, заместителем директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО «Национальные информационные технологии». С 2007 по 2010 годы занимал различные должности в Министерстве юстиции, в том числе - советник министра юстиции РК по информационным технологиям и начальник управления информационных технологий Министерства юстиции РК, затем перешёл на должность заместителя директора департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства юстиции Республики Казахстан.

2011-2012 годы - заместитель председателя Комитета по автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства связи и информации РК.

С апреля по август 2014 года - председатель правления акционерного общества «Национальные информационные технологии», а затем возглавил правление АО «Казпочта».

Интервью с Багдатом Мусиным.