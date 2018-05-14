Казахстан начнет в текущем году сборку вертолетов Ми-8/17

В текущем году Казахстан начнет сборку вертолетов Ми-8/17, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов.

«Мы планируем начать организацию крупноузловой сборки вертолетов Ми-8/17 на базе Алматинского авиаремонтного завода №405. В этом году мы должны приступить к первому этапу сборки этих вертолетов», - сообщил Атамкулов.

Он также отметил, Ми 8/17 0 «очень надежный, хороший вертолет», который показал себя, как в народном хозяйстве, так и в вооруженных силах и пользуется большим спросом.

Министр напомнил, что на базе запущенного в декабре 2016 года авиационно-технического центра (Казахстанская авиационная индустрия - V) по сборке, ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники в этом году запланировано проведение капитального ремонта 10 самолетов фронтовой и 4 самолетов военно-транспортной авиации.

«30% объемов работ будут непосредственно выполняться центром, - подчеркнул Атамкулов. - Данные меры позволяют в дальнейшем увеличить наше казахстанское содержание за счет локализации процессов ремонта, технического обслуживания авиационной техники и оставить значительную часть средств, направляемых ежегодно за рубеж, в Казахстане, создать рабочие места, развивать отечественную авиационную промышленность, создать компетенцию специалистов, которые могут ремонтировать и обслуживать эту высококлассную технику».

Кроме того, сообщил глава ведомства, созданный в 2011 году «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» уже вышел на экспорт услуг.

«Мы в этом году получили право технического обслуживания всех вертолетов класса «Еврокоптер». Мы стали сертифицированным единственным центром на всей территории постсоветского пространства. Сегодня в нашем центре в Астане ремонтируются вертолёты Российской Федерации, Украины, Закавказья, Центральной Азии, Монголии. Сегодня около 50% дохода у нас как раз составляет экспорт услуг. Компания выходит на уровень высокий как центр еще и подготовки пилотов. К этому году мы уже подготовили 60 пилотов для наших сопредельных государств в нашем авиационном центре», - заключил Атамкулов.