Его производство может быть запущено на базе «Казахстан Инжиниринг»
Казахстан ведет разработку стрелкового оружия

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности совместно с иностранными партнерами проводит работу по разработке стрелкового оружия. Как сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе глава ведомства Бейбут Атамкулов, рассматривается вопрос производства на базе одного из предприятий национальной компании «Казахстан Инжинириг».

«Совместно с зарубежными партнерами ведется работа по разработке перспективного образца калибра 12,7 мм стрелкового вооружения. Определяется возможность организации производства легкого стрелкового вооружения и модернизации состоящих на вооружении автоматов на базе одного из предприятий «Казахстан Инжиниринг», - сообщил Атамкулов.

Он также напомнил, что в настоящее время стрелковое оружие, а именно вертолетные и танковые пулеметы, которые производятся в Казахстане, «входит в пятерку лучших изделий мирового уровня и является одним из экспортных предприятий».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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