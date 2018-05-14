Казахстан ведет разработку стрелкового оружия

Его производство может быть запущено на базе «Казахстан Инжиниринг»
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности совместно с иностранными партнерами проводит работу по разработке стрелкового оружия. Как сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе глава ведомства Бейбут Атамкулов, рассматривается вопрос производства на базе одного из предприятий национальной компании «Казахстан Инжинириг».
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