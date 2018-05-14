Проблемы между Россией и Казахстаном нужно решать без ажиотажа – Назарбаев

Казахстан и Россия имеют тесные отношения, поэтому все возникающие вопросы нужно решать спокойно и без ажиотажа, заявил в понедельник в ходе встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба Акорды. Глава Казахстана также поздравил Путина с победой на выборах.

«Восемнадцатого марта этого года произошло историческое событие. Вы с огромным триумфом завоевали доверие российского народа. В этих сложных условиях такое доверие очень многого стоит», - заявил Назарбаев.

Президен Казахстана указал на дружеский и тесный характер двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и других важных сферах, отметив, что товарооборт между государствами составляет около 16 миллиардов долларов. Он также отметил высокий уровень взаимодействия между двумя странами, который способствует эффективному решению возникающих вопросов в казахстанско-российских отношениях.

«Казахстан находится всегда рядом. Мы всегда будем вместе работать и преодолевать это время, двигаясь вперед. Сегодня идет нормальная работа по всем направлениям. Между соседними независимыми государствами всегда возникают вопросы. У нас сложились тесные отношения между правительствами и министерствами. Возникающие проблемы нужно решать спокойно, не создавая никакого ажиотажа. Мы – союзники, и средства массовой информации двух стран должны работать в таком же ключе», - считает Назарбаев.

В свою очередь Владимир Путин также отметил эффективные взаимоотношения в различных сферах между двумя государствами, которые показывают «положительную динамику».

«Отношения между нашими странами развиваются успешно и последовательно. В прошлом году в экономике мы имели хороший результат - плюс 30 процентов роста товарооборота. Россия остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана. Хочу также отметить рост прямых инвестиций России в казахстанскую экономику, - сказал президент Российской Федерации.