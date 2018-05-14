В Иерусалиме открылось посольство США, Сектор Газа охвачен протестами

В Иерусалиме днем в понедельником (вечером по времени Астаны) проходит церемония открытия посольства США, которое по решению президента Дональда Трампа было перенесено из Тель-Авива, передают Ведомости .

Член американской делегации, приехавшей на открытие посольства, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим объясняется приоритетами национальной безопасности США.

В свою очередь представитель администрации президента Палестины Саиб Эрекат заявил, что Трамп нарушил обещание приостановить перенос посольства, чтобы дать мирным переговорам шанс. По его словам, администрация президента США «основана на лжи» и «стала частью проблемы, а не частью ее решения».

Американская делегация насчитывала 250 человек, в их числе были конгрессмены, раввины и представители администрации президента США, в том числе советники президента - его дочь Иванка и ее супруг Джаред Кушнер.

Между тем в связи с открытием посольства США палестинцы начали массовую акцию протеста и вступили в столкновения с израильской армией около разделительной стены в секторе Газа. В акции участвуют до 40 тысяч человек, пишет Meduza

По последним данным из палестинских источников, погиб 41 человек, сотни получили ранения. Палестинцы забрасывали солдат камнями, израильтяне применили огнестрельное оружие и гранаты со слезоточивым газом.

Иерусалим считают своей столицей и Израиль и Палестина, в этой связи многие годы другие страны отказывались от открытия посольств в городе. Решение Трампа о переносе посольства в Иерусалим вызвало масштабные протесты не только в Палестине, но и по всему Ближнему Востоку.