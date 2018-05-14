Представитель президента России сожалеет об отказе США от участия в переговорах по Сирии в Астане

В понедельник в столице Казахстана стартовал девятый раунд переговоров по урегулированию сирийского конфликта. Как заявил журналистам специальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев, стороны провели переговоры в двух и трехстороннем формате и отметил отказ Соединенных Штатов Америки от участия в переговорном процессе.

«Были сегодня с утра вопросы в отношении не присутствия на девятой астанинской встрече представителей США. До этого, пусть даже на уровне посольства, но они здесь присутствовали. На этот раз американцы, к сожалению, отказались поддержать наше международное усилие по поиску мирного решения сирийского кризиса. Мы действительно об этом сожалеем. Мы считаем, что поиск различных вариантов мирного урегулирования может быть найден только за столом переговоров в ходе открытой дискуссии, а не попыток выработки каких-то сценариев за спиной, как у сирийского правительства, так и у международного сообщества», - заявил Лаврентьев.

В целом, по его информации, сегодня стороны провели встречи в двух и трехстороннем формате, во вторник продолжится диалог между странами-гарантами – Россией, Турцией и Ираном.

«Мы работаем над итоговым документом, который завтра будет представлен публике. Не буду останавливаться на деталях, потому что документ находится еще в стадии доработки. И на выходе мы его ожидаем завтра к обеду. Договорились провести завтра пленарное заседание в районе 14:00 - 15:00 часов, на котором уже представить это наше общее видение ситуации и как мы видим развитие ситуации в дальнейшем», - также проинформировал спецпредставитель.

Он также отметил участие в переговорах вооруженной оппозиции, которая «прибывает в Астану».

«С представителями тех организаций, которые сейчас находятся в Идлибе, и с представителями Южного фронта завтра у нас с ними состоятся обстоятельные переговоры по поиску различных вариантов стабилизации ситуации не только в провинции Идлиб, но и на всей территории Сирийской Арабской Республики», - сказал Лаврентьев, отметив хороший диалог с делегацией сирийского правительства, которые «выражают готовность в процессе политического урегулирования».

«Я думаю, что эти вопросы создания конституционной комиссии найдут свое выражение уже в ближайшем будущем. По крайней мере, такие надежды у нас есть», - заключил он.