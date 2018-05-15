​В Астане выявлена группировка, подделывавшая больничные справки

12 мая антикоррупционная служба выявила группу людей, изготавливавших поддельные больничные и санитарные справки. При них были обнаружены бланки, санитарные книжки, печати и результаты анализов, сообщает пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

«В ходе проведения обыска по месту изготовления, сотрудниками департамента обнаружены и изъяты более 200 бланков медицинских справок №086, порядка 190 санитарных книжек, более 80 штук печатей медицинских учреждений и врачей, результаты медицинских анализов, флюорографические снимки, ежедневник с записями медицинских диагнозов и другие предметы», – говорится в сообщении.

В 2017 году поликлиниками Астаны, имеющими лицензию, было выдано 29099 справок по форме №086, то есть примерно 79 в день. Эта услуга является платной и стоит около 7000 тенге. Задержанная же группа выдавала около 10 справок в день.