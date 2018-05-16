Скончалась директор Театра.doc Елена Гремина

Директор и один из основателей Театра.doc Елена Гремина умерла в Москве на 62-м году жизни. По информации «МБХ Медиа» , причиной смерти стали почечная и сердечная недостаточности, сообщает Коммерсант.

Елена Гремина была автором пьес «Сентябрь.doc», «Час восемнадцать» (памяти Сергея Магнитского), «Двое в твоем доме». Последние две постановки были номинированы на «Золотую маску».

Как и ее муж, умерший в начале апреля худрук Театра.doc Михаил Угаров, Елена Гремина — один из основоположников движения «новая драма», родившегося в постперестроечный период. Оно включает социальные пьесы, базирующиеся на документальном материале и приближенные, в первую очередь, к современности.