Месяцем ранее умер её супруг и сооснователь Театра.doc Михаил Угаров
Скончалась директор Театра.doc Елена Гремина
Фото с сайта openrussia.org

Директор и один из основателей Театра.doc Елена Гремина умерла в Москве на 62-м году жизни. По информации «МБХ Медиа», причиной смерти стали почечная и сердечная недостаточности, сообщает Коммерсант.

Елена Гремина была автором пьес «Сентябрь.doc», «Час восемнадцать» (памяти Сергея Магнитского), «Двое в твоем доме». Последние две постановки были номинированы на «Золотую маску».

Как и ее муж, умерший в начале апреля худрук Театра.doc Михаил Угаров, Елена Гремина — один из основоположников движения «новая драма», родившегося в постперестроечный период. Оно включает социальные пьесы, базирующиеся на документальном материале и приближенные, в первую очередь, к современности.

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