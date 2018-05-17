Мир за ночь. 16-17 мая 2018 года

В Удмуртии из-за пожара на территории военного городка продолжают гореть и взрываться заряды для боеприпасов; Telegram подал в суд на компанию Lantah, которая объявила о создании криптовалюты Gram; американский университет выплатит $500 млн компенсации 332 жертвам сексуальных домогательств бывшего врача сборной по гимнастике Ларри Нассара; Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и ОАЭ ввели санкции в отношении представителей движения «Хезболлах».

На территории военного городка в Удмуртии из-за пожара на полигоне возле поселка Пугачево введен режим ЧС. Причиной пожара стало возгорание сухой травы. Это спровоцировало взрывы боевых снарядов на территории полигона. Изначально огонь распространился на площади около 20 гектар, однако, по последним данным, площадь пожара увеличилась до 300 гектар. Данных о пострадавших нет, сотрудники МЧС эвакуировали около 2 тыс жителей поселка Пугачево. Ликвидацией пожара занимаются 435 человек, 101 единица техники, пожарный поезд со станции Агрыз, три беспилотных летательных аппарата. Пороховые заряды для боеприпасов различного калибра продолжают гореть и взрываться. Диаметр взрывов достигает 20-25 метров. В Пугачево находится бывший военный арсенал, где в 2011 году произошел крупный пожар, спровоцировавший детонацию боеприпасов. При тушении огня погиб военнослужащий, 100 человек обратились за медицинской помощью, из опасной зоны были эвакуированы более 28 тысяч человек.

Telegram подал в суд на американскую компанию Lantah, которая объявила о создании криптовалюты Gram. Аналогичное название мессенджер использует для своей цифровой валюты, о которой Telegram рассказал в январе. Lantah подала заявку на регистрацию товарного знака для криптовалюты Gram лишь в феврале. «Из-за того, что Lantah прямо нарушила закон о товарном знаке, вступив в недобросовестную конкуренцию, Telegram уже пострадал, и если суд не выдаст Lantah предписание, непоправимый урон будет нанесен бизнесу, репутации мессенджера, а также марке Gram»,— заявили представители Telegram. Владелец Lantah Дэниел Джеффри заявил CCN, что его компания публично использовала наименование Gram и до того, как стало известно о планах Telegram запустить одноименную криптовалюту.

Университет штата Мичиган выплатит $500 млн компенсации 332 жертвам сексуальных домогательств бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара. Согласно договоренности, $425 млн заплатят всем пострадавшим, еще $75 млн зарезервируют для возможных будущих выплат. Какую сумму получит каждая жертва, не уточняется. Из-за подозрений о сокрытии преступлений Ларри Нассара свой пост уже покинула президент учебного заведения Лу Анна Саймон. Ларри Нассар признал себя виновным в семи эпизодах растления спортсменок сборной по гимнастике. В январе один из окружных судов Мичигана приговорил его к лишению свободы на срок от 40 до 175 лет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ООН в неспособности решать мировые проблемы. По словам Эрдогана, организация исчерпана и истощена. Как считает президент Турции, международное сообщество использует двойные стандарты перед лицом попрания прав и свобод палестинцев. Заявление последовало на фоне бездействия организации после столкновений в секторе Газа, в которых погибли десятки палестинцев. Ранее Эрдоган обвинил США в пособничестве Израилю. По его мнению, Вашингтон своим решением о переносе посольства в Иерусалим потворствует Тель-Авиву.

Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и ОАЭ ввели в среду санкции в отношении высокопоставленных представителей движения «Хезболлах» и лиц, которые оказывают поддержку организации. В список вошли десять человек, пять из которых представляют руководящий совет движения. Их собственность и активы будут заморожены. В среду министерство финансов США также ввел санкции против трех человек, связанных с «Хезболлах», и еще одного гражданина Мали — боевика «Исламского государства».