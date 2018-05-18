Два из них отправляются из Алматы, один – из Астаны
В Казахстане на летний период вводятся дополнительные поезда по наиболее востребованным маршрутам, а пассажирам предложат купить билеты заранее со скидками, сообщает пресс-служба нацкомпании «Казахстан темир жолы» (КТЖ).
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