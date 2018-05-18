В Казахстане на летний период вводятся дополнительные поезда по наиболее востребованным маршрутам, а пассажирам предложат купить билеты заранее со скидками, сообщает пресс-служба нацкомпании «Казахстан темир жолы» (КТЖ).

«По наиболее востребованным маршрутам с целью максимального удовлетворения потребностей пассажиров, с июня по август 2018 года, вводятся дополнительные поезда - Алматы-Семей, Алматы-Костанай, Астана-Достык», - говорится в сообщении компании.

С учетом повышенного спроса на проезд в поездах, пассажирам, приобретающим билет на скоростной поезд «Тұлпар-Тальго» заранее, предоставляются скидки на 35%, отметила пресс-служба.

АО «Пассажирские перевозки», «дочка» КТЖ, обслуживает 107 маршрутов, в их числе 10 международных, 15 сформированных из поездов «Тұлпар-Тальго» и 59 – пригородных. Ежегодно компания перевозит свыше 18 млн. пассажиров.