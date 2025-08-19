В Казахстане почти половина парка локомотивов и грузовых вагонов изношена

В Казахстане парк локомотивов составляет 1 967 единиц, однако 52% из них изношены, следует из выступления министра транспорта Нурлана Сауранбаева на заседании правительства во вторник.

«В соответствии с программой обновления до 2029 года планируется закупить в общей сложности 456 локомотивов», - сказал он.

Согласно презентации, представленной на заседании кабмина, в этом году планируется закупить по действующим договорам 210 локомотивов, в 2026-м – 182, в 2027-2029 годах – еще 64. По данным КТЖ, таким образом износ локомотивов к 2029 году снизится до 42%.

Министр сообщил, что поставщиками локомотивов выступают два казахстанских предприятия и китайская CRNC.

Кроме того, в стране работают более 300 операторов, в управлении которых находится 142 тыс. грузовых вагонов, из них на долю КТЖ приходится 41%.

«Эти вагоны активно используются на социально значимых направлениях», - уточнили Сауранбаев.

Министр сообщил, что в целом парк грузовых вагонов полностью покрывает текущие потребности в грузоперевозках. Однако, как следует из презентации к докладу министра, износ парка составляет 54%.

«До 2029 года операторы планируют закупить более 7 тыс. новых вагонов. Это позволит сохранить и развить растущий потенциал грузовых перевозок», - сообщил глава Минтранспорта.

Согласно слайдам презентации, в 2024 году было обновлено 2 062 вагона, в этом году планируется обновить 2 425 вагонов, в 2026 году – 2 700, в 2027 году – 2 000.