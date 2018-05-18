Будущее телекома обсудят эксперты на очередном Expert Update

Спикерами выступят Александр Комаров (генеральный директор Beeline Kazakhstan), Светлана Черненко (Глава представительства iKS-Consulting в Казахстане), Сакен Жумашев (партнер KPMG в Казахстане). Модерировать встречу будет Константин Горожанкин (президент Ассоциация Казахстанского Интернет Бизнеса и Мобильной Коммерции).

Главная цель дискуссии - обсуждение вызовов, стоящих перед компаниями отрасли:

• Как казахстанские телеком-компании реагируют на прорывной рост новых технологий в мире?

• Удается ли компаниям отойти от старой модели провайдера традиционных телеком-услуг и мобильного оператора к новой роли мультисервисного универсального игрока на цифровом рынке?

• Как компании отвечают на меняющиеся предпочтения потребителя?

Встреча состоится 22 мая в пространстве Aurora Space (ул. Байсеитовой, 1, между Жамбыла и Кабанбай батыра), начало в 11:00.

Формат Expert Update предполагает живую дискуссию между спикерами, модератором и аудиторией в зале. У гостей будет возможность задать вопросы спикерам, собрать персональные взгляды на проблемы финансовой системы страны, обновить и расширить свое представление об обсуждаемых вопросах.

Зарегистрироваться для участия во встрече можно по этой ссылке.