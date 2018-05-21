За него проголосовали 67,7% избирателей
Николас Мадуро побеждает на президентских выборах в Венесуэле
Фото commons.wikimedia.org

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро лидирует на выборах главы государства после подсчета 92,5% бюллетеней, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные Национального избирательного совета.

За Мадуро проголосовали более 5,8 млн (67,7%) человек, следом за ним с 1,8 млн (21,1%) голосов идет Энри Фалькон от партии «Прогрессивный авангард». Явка на выборах составила 46,1%.

Ранее Фалькон заявил, что не признает результаты голосования. «Этот процесс не является легитимным. Мы категорически отказываемся признавать этот избирательный процесс, и я беру на себя ответственность за эти слова», - сказал он.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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