Николас Мадуро побеждает на президентских выборах в Венесуэле

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро лидирует на выборах главы государства после подсчета 92,5% бюллетеней, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные Национального избирательного совета.

За Мадуро проголосовали более 5,8 млн (67,7%) человек, следом за ним с 1,8 млн (21,1%) голосов идет Энри Фалькон от партии «Прогрессивный авангард». Явка на выборах составила 46,1%.

Ранее Фалькон заявил, что не признает результаты голосования. «Этот процесс не является легитимным. Мы категорически отказываемся признавать этот избирательный процесс, и я беру на себя ответственность за эти слова», - сказал он.