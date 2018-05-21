В рамках Таможенного союза нужно придерживаться паритета цен на ГСМ – Бозумбаев

Казахстану необходимо придерживаться паритета цен на ГСМ в рамках Таможенного союза, заяви в понедельник в ходе правительственного часа министр энергетики Канат Бозумбаев. По его словам, согласно мировым рейтингам, наша страна находится на 12 месте по дешевизне бензина и на 14-м – по дизтопливу.

«В ближайшей перспективе наш рынок будет полностью насыщен отечественным нефтепродуктом. Если рынок определяет цену на ГСМ, то мы отслеживаем их динамику. Учитывая условия работы в рамках Таможенного союза, нам необходимо придерживаться паритета цен с учетом с нашими соседями», - заявил Бозумбаев.

По его информации, на данный момент стоимость бензина марки АИ-92 в Российской Федерации составляет 214-220 тенге, тогда как в Казахстане, в среднем, 160 тенге за литр.

«Для сравнения позвольте привести рейтинг международного агентства "Global Petroling Prices" по ценам на нефтепродукты среди 167 стран мира. Часто мы слышим, что у нас самые дорогие нефтепродукты в мире. Я хочу показать рейтинг независимого агентства, которое ежемесячно сравнивает. По стоимости бензина Казахстан занимает 12 позицию с конца, по дизтопливу - 14 место. То есть дешевле, чем у нас бензин продаётся только в 11 странах мира. Какие это страны? – Венесуэла, Иран, Кувейт, Туркменистан. По дизтопливу дешевле нас в 13 странах мира, также Венесуэла, Иран, Саудовская Аравия, Азербайджан, Туркменистан», - привел пример министр энергетики, подчеркнув, что в таких нефтедобывающих странах, как Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, США, Россия и Азербайджан бензин стоит дороже.

Вместе с тем глава Минэнерго заверил, что с завершением модернизации Павлодарского и Атырауского НПЗ, в стране снизилась доля импортозависимости рынка. На сегодня обеспеченность рынка отечественными нефтепродуктами по бензину и дизтопливу составляет 90%, по авиакеросину – более 58%. В текущем году завершится модернизация Шымкентского НПЗ, в итоге общий объем переработки нефти увеличится более чем на один миллион тонн и, по сравнению с прошлым годом, составит 16 миллионов тонн.

«В целом налажен ежесуточный мониторинг по состоянию обеспеченности рынка, по остаткам на нефтебазах и объему импорта ГСМ, учитывая имеющуюся пока импортозависимость по бензину и дизтопливу», - подытожил Бозумбаев.