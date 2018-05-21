В будущем году на месторождении планируется добывать ежесуточно 370 тысяч баррелей
450 тысяч баррелей в сутки достигнет добыча на Кашагане к 2024 году
Фото kbv.kz

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В будущем году на Кашагане планируется добывать в сутки 370 тысяч баррелей нефти в сутки, а к 2024 году ежесуточная добыча должна достигнуть 450 тысяч баррелей. Об этом в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

«На Кашагане в 2019 году ожидается достижение уровня добычи 370 тысяч баррелей в сутки, а к 2024 году по проекту дальнейшего расширения ожидается увеличение добычи до 450 тысяч баррелей в сутки», - сообщил Бозумбаев.

Что касается месторождения Тенгиз, то, по информации министра, в рамках проекта будущего расширения там уже сегодня работают более 30 тысяч казахстанцев. Инвестиции по проекту составляют $38 млрд, освоение за два года составило свыше $11 млрд, а в 2018 году план освоения – более $7 млрд.

«Проект перешел в активную фазу реализации, планируется начать приемку грузов модулей в порту Прорва для будущих объектов завода для подготовки нефти, мощностью около 12 млн тонн в год и обратной закачки газа, мощностью 9,4 млрд кубов в год. После 2022 года добыча нефти на Тенгизе возрастет с текущих 26 до 39 млн тонн нефти в год», - заверил глава Минэнерго.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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