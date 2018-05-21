Повышенная регистрация менингококковой инфекции в Алматы ожидаема - департамент охраны общественного здоровья

По состоянию на 21 мая в инфекционные стационары города обратилось 47 заболевших с подозрением на менингококковую инфекцию, восемь из которых – дети. В результате зарегистрировано 15 лабораторно подтвержденных случаев менингококковой инфекции, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на департамент охраны общественного здоровья Алматы.

«Среди заболевших зарегистрировано три случая с летальным исходом, в том числе два − среди взрослых и один случай − среди организованного ребенка в возрасте пяти лет, посещавшего детский сад», - говорится в сообщении ведомства.

«На 19 мая текущего года определены 715 контактных лица, из них лабораторно обследованы 613 человек, выявлен один носитель менингококковой инфекции. Остальные результаты лабораторных исследований в работе», - также отмечается в пресс-релизе.

В департаменте охраны общественного здоровья уточнили, что ранее основной пик заболеваемости приходился на 2013 и 2015 годы. «Учитывая характерную цикличность заболеваемости, повышенная регистрация инфекции расценивается как ожидаемая», - считают в ведомстве.

В прошлые выходные в мессенджерах распространилась информация о вспышке менингита в Алматы. В городском управлении здравоохранения заявили, что в городе «отмечается подъем заболеваемости, не имеющий вспышечный характер».

Менингококковая инфекция - острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями: от бессимптомного носительства, назофарингита (воспаление слизистой носа и глотки) до менингита (воспаление мозговых оболочек) и менингококкового сепсиса. Заболеваемость инфекцией характеризуется сезонностью – количество пациентов растет зимой и ранней весной.