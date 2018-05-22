Мир за ночь. 21-22 мая 2018 года

В Сирии сбили неизвестный беспилотник, который приблизился к российской авиабазе; в России бизнесмен Прохоров подал в суд иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному; Барак и Мишель Обама заключили договор с Netflix, они будут создавать контент для компании.

Госсекретарь США Майк Помпео выдвинул 12 требований к Ирану. В случае их невыполнения Белый дом готовит «жесточайшие санкции в истории». После объявленного 8 мая одностороннего выхода Вашингтона из иранской ядерной сделки Помпео впервые с утверждения своей кандидатуры Конгрессом выступил с программным заявлением. Вашингтон требует: предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии неограниченный доступ ко всем военным объектам; сообщить агентству обо всех предыдущих военных аспектах ядерной программы и прекратить такую работу таким образом, который бы поддавался проверке; прекратить наработку плутония, включая закрытие реактора на тяжелой воде; прекратить распространение баллистических ракет; остановить программу разработки носителей ядерного оружия; освободить всех задержанных «по абсурдным обвинениям» американских граждан и граждан стран-союзниц США; вывести все силы «под иранским командованием» из Сирии и перестать угрожать Израилю.

Также в США требует прекратить поддерживать хуситов в гражданской войне в Йемене, прекратить поддерживать «террористические группировки на Ближнем Востоке, включая “Хезболлу”, “Хамас”, палестинский “Исламский джихад” и “Аль-Каиду”», уважать суверенитет правительства Ирака и прекратить поддерживать талибов в Афганистане. В случае выполнения условий Вашингтона Тегерану Майком Помпео было обещано «снятие всех санкций, восстановление дипломатических и коммерческих отношений, помощь в модернизации экономики».

После прошедших выборов в Венесуэле президент США Дональд Трамп усилил санкционное давление на страну. Американцам теперь запрещено покупать долговые обязательства Венесуэлы. «Сегодняшнее распоряжение перекрывает еще одну лазейку для коррупционных действий, теперь властям Венесуэлы будет труднее продавать некорректно оцененные активы», - заявил представитель администрации США. На прошедших выборах за Мадуро проголосовали более 5,8 млн (67,7%) человек, следом за ним с 1,8 млн (21,1%) голосов идет Энри Фалькон от партии «Прогрессивный авангард». Явка на выборах составила 46,1%. Ранее Фалькон заявил, что не признает результаты голосования.

Неизвестный беспилотник приблизился к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и был сбит. «Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», - сообщил представитель базы. Также сирийский проправительственный ресурс Muraselon уточняет, что районе города Джаблех четырьмя ракетами сбиты дроны с мелкими бомбами.

Бизнесмен Михаил Прохоров подал в суд иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному. Прохоров требует опровержения несоответствующей действительности информации и компенсацию морального вреда в размере 1 рубля. Согласно карточке дела, иск зарегистрирован в суде, однако решение о том, принимать ли его к рассмотрению, пока не принято. По данным Дождя, поводом для иска стал материал под заголовком «Как олигарх платил взятку вице-премьеру». Фонд борьбы с коррупцией утверждал, что в прошлом году бывший вице-премьер Александр Хлопонин продал за три десятка миллионов евро свою итальянскую виллу некоему офшору, который принадлежит кипрской компании Прохорова.

Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель заключили долгосрочный договор с американским стриминговым сервисом Netflix. Они будут создавать шоу, сериалы, документальные и художественные фильмы. Для производства контента они создали компанию Higher Ground Productions. «Мы надеемся развивать и опекать талантливые, вдохновляющие, творческие голоса, которые могут способствовать большей эмпатии и пониманию между народами, и помочь им поделиться своими историями со всем миром», - заявил Барак Обама. В марте стало известно, что советник по нацбезопасности при президенте Обаме и экс-постпред США при ООН Сюзан Райс войдет в совет директоров компании Netflix.