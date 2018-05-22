Казахстан посеет меньше зерновых в 2018 году

В текущем году в Казахстане планируется засеять 21,8 млн гектар сельскохозяйственных культур, 11,4 млн га из которых – пшеница, сообщил в ходе заседания правительства первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев.

«По предварительным данным посевные площади сельхозкультур в текущем году составят 21,8 млн гектар, что на уровне прошлого года. Зерновые культуры планируются на площади 14,7 млн гектар, в том числе пшеница – 11,4 млн гектар с сокращением к уровню 2017 года на 544 тысяч гектар», - рассказал Евниев.

При этом, отметил он, на этот же объем увеличатся площади посева кормовых, зернофуражных культур, которые займут более 2,5 млн гектар с ростом к уровню прошлого года на 49 тысяч гектар. Масличные культуры составят порядка 2,6 млн гектар.

Первый вице-министр также заверил, что в настоящее время «весенний сев повсеместно идет полным ходом».

«По состоянию на 21 мая сев яровых зерновых культур проведен на 31% запланированной площади, масличные культуры – на 50%, овощебахчевые культуры – на 77%, картофель – на 55%. Завершен сев сахарной свеклы и хлопчатника», - сказал он, добавив, что из-за прохладных погодных условий и позднего поспевания почвы темпы посевных работ несколько ниже чем в прошлом году.