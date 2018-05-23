Мажилис одобрил законопроект о Совете безопасности

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил проект закона «О Совете безопасности» и сопутствующий ему законопроект, согласно которым, данный орган из консультативно-совещательного становится конституционным.

«На заседаниях рабочей группы депутатами внесен ряд поправок, в том числе, которые направлены на уточнение порядка формирования совета Совбеза, задач и функций Совета безопасности, статуса секретаря Совета безопасности и аппарата Совета безопасности. Также внесены поправки редакционного и уточняющего характера. Уверен, что принятие данного законопроекта укрепит и расширит правовую основу для выработки решений по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности, сохранению государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Казахстан, поддержанию социально-политической стабильности страны и защиты конституционных прав и свобод граждан», - сказал в ходе пленарного заседания депутат Ерсултан Бектурганов.

Ранее министр юстиции Марат Бекетаев сообщал, что проект закона «О Совете безопасности» разработан в соответствии со статьей 33 Конституционного закона «О президенте». Документом определяется правовой статус, компетенция и организация деятельности Совета Безопасности.

«Таким образом, законопроектом предлагается признать координирующим конституционным органом Совет Безопасности», - рассказывал глава Минюста.

Более подробно о законопроектах Vласть писала ранее.