В Казахстане усилят статус Совета безопасности

Совет безопасности Республики Казахстан станет координирующим конституционным органом страны, а не консультативно-совещательным, как это было на протяжении многих лет. Соответствующий законопроект и сопутствующие ему поправки в среду в первом чтении одобрил мажилис в ходе пленарного заседания.

«Проект закона «О Совете безопасности» разработан в соответствии со статьей 33 Конституционного закона «О президенте». Проект закона определяет правовой статус, компетенцию и организацию деятельности Совета Безопасности, таким образом, законопроектом предлагается признать координирующим конституционным органом Совет Безопасности», - рассказал, представляя документ, министр юстиции Марат Бекетаев.

В частности, по его словам, проект закона состоит из трех глав. Глава первая определяет правовой статус, основы деятельности, задачи и функции Совета Безопасности.

«К задачам Совета Безопасности относятся рассмотрение основных направлений госполитики в области национальной безопасности, обороноспособности страны. Также координация деятельности государственных органов и организация в этих направлениях. Вместе с тем, рассматриваются и другие задачи в соответствии с законодательством решением председателя Совета Безопасности», - пояснил министр.

Вторая глава закрепляет состав Совета безопасности, полномочия его председателя и членов, а также деятельность Совбеза.

«Таким образом, предлагается закрепить следующие полномочия: осуществление руководства деятельностью Совета безопасности, созыв заседаний и оперативных заседаний совета, утверждение положения о Совете безопасности, а также осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством. Информационно-аналитическое и организационное обеспечение деятельности Совета безопасности осуществляет аппарат Совбеза, который подчинен и подотчетен председателю Совета безопасности», - добавил он.

И последняя, третья глава, регулирует вопросы финансирование деятельности Совета безопасности и аппарата Совета безопасности, а также порядок введения в действие закона.

«Принятие законопроекта позволит определить место и роль Совета Безопасности Республики Казахстана как координирующего органа по обеспечению национальной безопасности и обороноспособности страны», - заключил Бекетаев.