Депутаты обеспокоены открытием медфакультетов в непрофильных вузах

Депутаты от фракции «Ак жол» обеспокоены массовым открытием медицинских факультетов в непрофильных вузах страны. Как заявила в среду в ходе пленарного заседания мажилиса Дания Еспаева, это может привести к снижению качества подготовки кадров, а результате чего пострадают граждане. В своем депутатском запросе на имя министров здравоохранения, образования и науки она попросила разобраться в этом вопросе.

«В вопросе подготовки медицинских кадров министерство образования и науки ушло в другую крайность. Наряду с подготовкой врачей профессиональными вузами, разрешена подготовка высших медицинских кадров в обычных университетах. На сегодняшний день разрешение на открытие медицинского факультета получил Кокшетауский педагогический университет им. Валиханова. На рассмотрении заявка частного университета «Болашак» из Кызылорды, Петропавловского педагогического университета и другие», - заявила Еспаева, подчеркнув, что фракция «Ак жол» считает, что «такие преобразования в части подготовки кадров способствуют только снижению качества подготовки врачей».

Более того, подчеркнула депутат, это не та сфера, где государство может позволить себе такие «неоднозначные эксперименты».

«Мы считаем, что открытие медицинских факультетов в непрофильных вузах противоречит заявленным целям по модернизации медицинского образования. Кроме того, необходимо отметить, что подготовка высших медицинских кадров имеет свою специфику», - добавила она.

В этой связи Еспаева обратилась к министрам здравоохранения, образования и науки с просьбой разъяснить, чем обосновано решение об открытии медфакультатов в обычных университетах, каким образом планируется совместить эти факультеты с программой по созданию академических клиник и имеются ли для этого финансовые и организационные возможности, в том числе возможности открыть интернатуры для выпуска полноценных врачей. Кроме того, не будет ли из-за разных подходов в подготовке медиков создан «разрыв в уровне квалификации врачей, от которых будут страдать пациенты».